蔡英文總統桃園市北區競選總部1日成立，蔡總統呼籲選民支持，也宣布桃園市長鄭文燦將擔任全國競選總部的總督導，讓鄭文燦不只拚桃園的勝利，還要拚整個國家的勝利。
北區競選總部成立大會吸引大批支持者，黨籍立委參選人鄭運鵬、黃世杰、彭俊豪、鄭寶清及蔣絜安，平地原住民選區參選人陳瑩、無黨籍的立委參選人趙正宇也到場，營造綠營大團結氣勢。鄭文燦致詞呼籲，民眾要衝高蔡總統票數，讓他在中央爭取預算更有聲音。
蔡總統表示，2020關鍵選戰中，要讓鄭文燦擔任全國競選總部的總督導，請他不只拚桃園的勝利，還要拚整個國家的勝利。她也說，桃園正在發展，充滿潛力，所以中央全力支持桃園。
蔡也細數5個「有心」，第1個有心是社會住宅會繼續蓋，8年20萬戶的目標不變。第2個有心是包租代管政策，打造好的租屋環境。第3個有心是都更危老要推動，讓老舊建築翻新。第4個有心是租金補貼加倍，讓年輕人租屋更有感。第5個有心是給弱勢學生補貼，也支持學校蓋新宿舍。
(中時 )
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