▲原住民文化祭由熱情的原住民迎賓舞中揭開序幕。（楊樹煌攝）

▲原住民文化祭邀請平埔族耆老主持傳統的祈福禮。（楊樹煌攝）

▲原住民勇士走鏢挑戰賽，在埔里鎮長廖志城的敲鑼聲中起跑。（楊樹煌攝）

▲原住民文化祭活動中安排有體驗原住民文化的射箭狩獵技藝。（楊樹煌攝）

埔里鎮有8萬人口，但遷居埔里的原住民人口數約有3,700人，平埔族人數約有4,000人，埔里鎮公所今1日特在地理中心碑舉辦以「原住民文化」為主軸的「台灣之心˙勇士之魂~原住民文化祭」因活動多元，吸引上千人熱烈參與。

原住民文化祭首由熱情的原住民迎賓舞及平埔族耆老的傳統祈福禮中揭開序幕，活動採分層關方式進行，並透過「走鏢挑戰賽」方式，帶領族人及民眾共同體驗原住民文化活動，既新鮮有趣，又熱鬧萬分。

勇士走鏢挑戰賽，勇士組前10名可免費體驗飛行傘1次，各組前20名贈送醃豬肉1條，全程參加者並有竹筒飯或阿拉粿美食1份。最特別的是，走鏢途中沿途安排5站補給站，為跑者補充體力，有馬告香腸、馬告豆干、紅豆糯米飯、烤大豬…等多樣原住民道地美食。另也安排原住民文化體驗關卡，有紙山豬射箭、狩獵陷阱製作、傳統編織、族語遊戲等各種體驗，非常多元。

活動周邊則安排各原住民小農文創市集，埔里鎮長廖志城表示，本次市集打破以往單點及單一主題的行銷策略手法，改以帶狀、環狀的整合方式，邀及「埔里、魚池、仁愛」的原住民族人在現場進行產業聯合展售，希望以此平台帶動地方經濟發展，創造就業機會，進一步建立「原住民產業資源及人才庫」，來推動埔里周邊鄉鎮原住民產業發展全部活動於下午5時圓滿閉幕。

(中時 )