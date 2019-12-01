中選會審查通過各黨正副總統提名人資格 9日辦理抽籤 18:422019/12/01 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中選會公告選務日程圖表 （翻攝中選會臉書專頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中選會今日晚間發布新聞稿公告，英德配、國政配、宋余配三組政黨提名正副總統參選人資格，皆已審查通過。中選會表示，將於12月9日辦理候選人姓名號次抽籤，12月13日公告候選人名單。 中選會指出，第十五任正副總統選舉，共計有親民黨宋楚瑜、余湘；國民黨韓國瑜、張善政；民進黨蔡英文、賴清德。三組政黨推薦申請登記參選。 中選會回應，中選會依總統副總統選舉罷免法第7條第4款及第33條第1項規定，審查總統、副總統候選人資格。中選會表示，三組候選人資格皆已審定通過。 (中時 ) #英德配 #國政配 #宋余配 #總統選舉 也許您會感興趣 推薦閱讀 國政配將提身心障福利政策 04:102019/11/27 政治要聞 蔡英文指國政配貌合神離 葉元之嗆：蔡同意賴赦扁？ 13:062019/11/27 政治 國政配30日發表身心障礙福利政策 成立國家級發展中心 17:062019/11/27 政治 台灣政情藍勾勒願景－國政配端牛肉 公布25面向政策 04:092019/11/28 話題觀察 採‧訪‧線‧上－總統選舉番外篇 五位院長的翻身之戰 04:102019/11/28 產業特刊 國政配25大面向政策願景 明完整公布 04:102019/11/28 政治要聞 明年總統選舉 名嘴預測韓國瑜得票數 06:032019/11/28 政治 最新民調出爐 「蔡賴配」大幅領先「國政配」 00:332019/11/29 政治 國政配當選 可讓空汙減少 04:102019/11/29 地方新聞 蔡英文赴雲林 助陣蘇治芬 04:102019/12/01 地方新聞 政治熱門新聞 韓粉瘋傳：關鍵之日20萬人上街 救救韓國瑜！ - 政治 打悲情牌？吳怡農嗆蔣經國害爸爸沒工作 吳家反遭起底... - 政治 公開信起底王立強 蔡正元：你已經結束了 - 政治 韓國瑜回防高雄造勢又爆場 網看空拍喊：爽！ - 政治 陳其邁站台蔡其昌 暗貶挺韓大將是狗 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。