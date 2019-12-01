基隆海洋文學獎今年徵件211件，有15件作品勝出，副市長林永發頒獎表揚各類得主，感謝透過文學詮釋、鼓勵閱讀，對基隆留下更深刻印象。（吳康瑋攝）

基隆海洋文學獎今年徵件211件，有15件作品勝出，副市長林永發頒獎表揚各類得主，感謝透過文學詮釋、鼓勵閱讀，對基隆留下更深刻印象。（吳康瑋攝）

基隆海洋文學獎今年徵件211件，有15件作品勝出，副市長林永發頒獎表揚各類得主，感謝透過文學詮釋、鼓勵閱讀，對基隆留下更深刻印象。（吳康瑋攝）

基隆海洋文學獎今年徵件211件，有15件作品勝出，副市長林永發頒獎表揚各類得主，感謝透過文學詮釋、鼓勵閱讀，對基隆留下更深刻印象。（吳康瑋攝）

基隆海洋文學獎1日頒獎，獲得最佳評審獎學生組的是蕭承喨同學所撰的散文作品「盤踞在山頭的一曲清歌」，是在描寫基隆人的兒時記憶「中正公園」。中正公園是為於東北側基隆港東岸的山丘上，是基隆人童年記憶裡，少不了的代表回憶之一，除了公園設施之外，其中更還有海門天險、十八羅漢洞等景點，公園的佔地非常寬廣，每到假日市民都會選擇攜家帶眷的上山放鬆、遊憩，更也深植在基隆人的回憶中，不可或缺。

基隆海洋文學獎今年徵件211件，有15件作品勝出，副市長林永發頒獎表揚各類得主，感謝透過文學詮釋、鼓勵閱讀，對基隆留下更深刻印象。他並指出，基隆擁有美麗海岸線與自然景緻，由於開發早，也有豐富故事、文化底蘊可創作。他指出，這次新增不分類評審團獎、提高獎金，對基隆更進一步了解。

文化局局長陳靜萍說，基隆海洋文學獎徵文，今年增設不分文類的最佳評審獎，提高獎金額度為往年2倍、總獎金達30萬，邀知名書法家蔣孟樑題字、融合海洋意象精製獎座，很特別。今年徵件211件作品中發現，多數以基隆為主題，顯然研究基隆已成顯學。

文化局表示，榮獲這次基隆海洋文學獎，不分類評審獎的有曾元耀《鐵道巷的日子》、蕭承喨《盤踞在山頭的一曲清歌》；散文類，高自芬《雨港最老的書香》、林佳樺《漁火》、劉碧玲《海寫的故事》；小說類是蔡宜勳《小偷貓》、徐麗娟《行雲》、林奕寰《雨男》，15篇得獎作品，收錄得獎專輯中出版成冊，讓民眾從閱讀認識基隆。

(中時 )