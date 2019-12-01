嘉義縣長翁章梁（中）、梅山鄉長林俊謀（右）等人皆現身力挺。（陳明文競選總部提供／張毓翎嘉義傳真）

農委會主委陳吉仲1日出席嘉義縣山區立委參選人陳明文的梅山聯合後援會，陳吉仲指出，梅山的阿里山高山茶品牌揚名海外，陳立委功不可沒，農委會未來也會全力支持梅山繼續發展茶文化，他也宣布未來將在梅山設立茶葉研究所，推展在地茶文化。

陳吉仲說，身為農家子弟的他，父母都是農人，他知道陳明文的專業與堅持，才能真正幫農民發聲，他也稱讚陳明文特有遠見，陳時任縣長時，創立梅山茶品牌，因此，現在品牌才如此響亮、有名。

陳吉仲說，蔡英文總統推行的農業政策，如農業職災保險、老農津貼提升、建立農民退休金制度、農貸200萬5年免息等，多虧有陳明文共同推行，政府才能迅速了解問題，制定更適宜的方法，讓農業穩定發展下去。

陳明文表示，以前人家說太平雲梯不可能，但現在美夢成真，觀光建設也做到了，此外，針對湖山水庫集水問題，未來水庫與攔河堰將朝脫鉤管理，攔河堰上游也會做好源頭管理，希望鄉親繼續支持他完成工作。

登記參選同選區的國民黨員許能通痛批「又是選舉支票！」，嘉義茶農一路上都靠自己走來，從沒聽說政府要設立「茶葉研究所」，執政者只會開支票、政策買票，他主張，成立茶葉產業公司，讓茶農入股，不僅能保障茶葉收購價格、賣出價格，也讓茶產業更具競爭力。

(中時 )