近日2間披薩專賣店各自都推出另類口味的披薩，趁著珍珠奶茶在日本造成一股「珍珠」瘋潮，推出「珍珠奶茶口味披薩」，風味非常新穎，有創意。有網友就十分好奇，珍珠奶茶味道的披薩嚐起來會是如何？上網詢問大家到底推不推這一新興披薩，同時饕客網友也同時透露珍珠奶茶要怎樣吃才正確。

據了解，國內2家披薩店龍頭，《達美樂》與《必勝客》各自都在近期推出「珍珠奶茶口味」披薩，顛覆傳統思維展現創意。（摘自達美樂、必勝客官網）

據了解，國內2家披薩店龍頭，《達美樂》與《必勝客》各自都在近期推出「珍珠奶茶口味」披薩，顛覆傳統思維展現創意。不僅披薩是甜的，麵皮上還放有黑糖珍珠，這搭配除了特別，更令人好奇，披薩與珍珠的組合究竟好不好吃。就有網友就在PTT《WomenTalk版》詢問「所以珍珠奶茶pizza到底好不好吃？」表示想要先了解網路上對它的評價後，再決定是否要購買。

有網友就在PTT《WomenTalk版》詢問「所以珍珠奶茶pizza到底好不好吃？」表示想要先了解網路上對它的評價後，再決定是否要購買。（摘自PTT）

此篇PO文引起熱烈討論，也透露珍奶披薩的「最專業吃法」為何。網友強烈建議，若想嘗試珍奶披薩，「安全片數」在2片內是最剛好的吃法。所謂安全片數是指，只要吃超過2片，就會開始膩了！同時表示，珍珠奶茶披薩是屬於甜披薩，吃起來就像吃一道甜點。所以很適合一群人一起吃，一人吃一點比較不膩。「一片就會膩，很甜！不像鹹披薩可以吃好幾片」、「必X客員工表示自己一個人吃2片就會膩了」。

總結來說，吃珍珠奶茶口味披薩的關鍵就是「最好分食！前兩片好吃，但超過兩片就會膩了」。網友提醒，記得不能冷藏，因為珍珠會變硬。

(中時電子報)