張瀚天上在脫口秀節目《博恩夜夜秀》，並穿起超人裝，示範南部粽最對味的吃法。（張瀚天服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

立委彰化縣第2選區選戰激烈，國民黨參選人張瀚天挑戰民進黨立委黃秀芳，無黨黃玉芬也加入戰局，形成3習題，黃秀芳1日成立南區後援會，行政院副院長陳其邁、經濟部長沈榮津、資深媒體人王瑞德皆場助講；張瀚天上在脫口秀節目《博恩夜夜秀》中穿起香蕉裝，扮演遭受農損的香蕉。

黃秀芳造勢後援會，陳其邁表示，立法院有許多委員，但黃秀芳肯定是最認真、最努力的一位，只要黃秀芳開口，行政院一定都大力支持。這幾天，行政院更是決定中小企業信用保證基金要從200億調整到1000億，來幫助彰化和全國的中小企業。

沈榮津指出黃秀芳在立法院對法案、預算都非常支持，對於彰化的經濟發展十分努力，台灣的經濟正在變得更好，到這周為止，台商資金回台投資已經超過7033億台幣，這些資金將會帶動台灣的發展。王瑞德則大聲呼籲民眾一定投給最會做事的黃秀芳。

張瀚天則在脫口秀節目《博恩夜夜秀》中穿起香蕉裝，扮演遭受農損的香蕉，還得不斷被土石流、雨水「侵襲」；爭取年輕族群、首投族的認同。

張瀚天突破尺度，面對當起攝影師博恩不斷要求：「受傷的香蕉會有什麼反應？」性呼喊「農民，是台灣心底最重要的一塊，沒有農民我們就沒有好吃的蔬果，你看，香蕉和農作物被土石流掩埋，被大雨侵蝕，我們台灣必須要團結，保護好我們的農地，瀚天邀請大家守護家園、放寬認定、增加補助，農損要顧」。

(中時 )