民進黨副總統參選人賴清德今天幫民進黨立委參選人吳思瑤站台輔選，或許是近日趕場太過疲累，賴清德在受訪時喊出「下架吳思瑤」，讓一旁的支持者一陣錯愕，經提醒才驚覺口誤，隨即改口「上架吳思瑤，下架吳斯懷，台灣才能釋懷。」

賴清德今天進行南北輔選行程，上午前先參加台北市第一選區立法委員候選人吳思瑤及第三選區候選人吳怡農競選總部成立大會，中午轉往新北市參加蔡英文總統連任新北市競選總部成立大會活動，為現場新北市立委候選人加油打氣。

賴清德為吳思瑤站台時喉嚨沙啞的表示，四年前在不看好的情形下，大家團結一起，支持吳思瑤，最後打敗國民黨資深立法委員丁守中當選立委，請大家繼續支持吳思瑤留在立法院。而吳思瑤也沒讓大家漏氣，在國會認真打拚，問政表現第一名，請大家支持正能量好立委吳思瑤。

他說，中國的打壓無所不在，包括不讓台灣加入世界衛生組織、國際刑警組織、國際民航組織等國際組織，挖台灣邦交國。

面對香港情勢發展，他說，我們看到香港人民團結不怕親中惡勢力，上街遊行人數高達一、兩百萬人，學生也不怕警察攻入校園，最近區議員選舉席次反而更踴躍投票，讓泛民主派獲得86％的席次，香港人的團結與勇氣令人佩服，過去面對逆境，台灣也是這樣團結。

賴清德拜託這次選舉大家一定要站在本土路線，讓吳思瑤、「英德配」勝選，「一票吳思瑤，一票蔡英文」、「一票蔡英文、一票吳思瑤」，政黨票集中投給民進黨，才能共同守護台灣。

對於民進黨發起「全民下架吳斯懷」，吳斯懷認為是因為民進黨怕他。賴清德在接受媒體訪問時反駁認為，吳斯懷顯然一點反省能力都沒有，呼籲台灣人民應該團結一致，共同支持民進黨，讓國民黨親中的不分區名單不會成功「下架吳思瑶」。讓支持者相當錯愕，在一旁的吳思瑤也驚呼「你要不要重講一次？」

賴清德尷尬的重來一遍表示，「就是說，吳斯懷、吳斯懷顯然是一點反省能力都沒有，在這種狀況下，台灣人民更要共同支持民進黨，讓國民黨不分區名單不會成功，共同下架吳斯懷。」

對自己與吳斯懷僅一字之差，吳思瑤表示，這點最近讓她很困擾，因為大家常常會分不清楚，「一字之差真得天差地別」，笑著要大家「把吳斯懷交給吳思瑤來對付」。賴清德也跟著附和「支持吳思瑤，下架吳斯懷，這樣台灣才能夠釋懷」。

(中時 )