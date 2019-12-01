敘利亞有位名聲響亮的旅行家阿札姆（Adnan Azzam），為了表達對俄羅斯總統普丁的感謝與愛戴，4月騎白馬從敘國首都大馬士革出發，經過7個月長途跋涉，走過伊拉克、伊朗後，11月30日已抵達俄羅斯的頓河畔羅斯托夫，預計1月15日到達終點莫斯科，他將把這匹阿拉伯駿馬獻給普丁。
敘國總統阿塞德之前批准，舉辦感謝俄國為敘國帶來和平的活動，阿札姆告訴媒體，他此行目標正是代表敘國人民，向俄方致謝。
出發迄今，他已騎馬走了6千公里，一路行經伊拉克首都巴格達、伊朗首都德黑蘭，藉以答謝這兩國在戰時對阿塞德政權的支持。之後他進入達吉斯坦和車臣兩個俄羅斯聯邦的共和國。
阿札姆說，他會盡己所能到達終點，並完成最終極的目標，也就是感謝與敘國同在的朋友，以及贈送敘國最珍貴的禮物─阿拉伯馬給普丁。他回到敘國後，將把沿途所拍攝的影片製作成紀錄片。
(中時 )
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