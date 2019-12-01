二年前喧騰一時的6女戰7男雜交淫趴團，赤裸裸「戰場」曝光引發社會矚目，化名「松山西口前」的召集人攝影師蔡哲凱雖然辯稱是「藝術照」，且無營利行為，不過台北地院審理後，還是認定他辦了6場雜交淫趴，收了8萬500元。

2017年12月在社群軟體「Dcard」有網友發1篇貼文，表示「要找公廁主人」，在網路引起熱議。這篇貼文還附上1張3名裸女背對鏡頭照的IG貼文截圖，內文顯示當天有6女7男群交，當中不少人都各自有另一半，引發網路熱議，事件在網路上引發熱烈關注。

這篇IG貼文截圖內容寫道：「那天是六位女生與七男的活動，一個個滿足以後，跟男友說要幫朋友慶生的回家了，跟家人說夜唱的回去了，說去看電影的也回家了。看著一個個滿意地穿上各種顏色在接觸面沾著乾掉體液的內褲與外褲外裙。」

這篇貼文還被轉到PTT上分享，意外釣出另1張截圖顯示「女主角跪趴的姿勢，依序從後面放入戴著套不同男人身體的一部份。

事情鬧大後，拍攝的蔡哲凱被依妨害風化移送，蔡男雖辯稱，辦趴是為了藝術創作，收錢只是酒水費，沒有營利，還主動上網更正，網上瘋傳的照片其實是「7女戰6男」，仍被台北地檢署認為依涉犯圖利使人為性交或猥起訴他。台北地院審理後，認定蔡男共辦6場雜交趴並收取8萬500元，判10月徒刑。

(中時電子報)