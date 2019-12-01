101董事長張學舜（右一）、民進黨祕書長羅文嘉（左三）、不分區立委列席第二的洪申翰（左二）、民進黨副祕書長林飛帆（左一）為周江杰（右二）站台。（莊旻靜攝）

總統府祕書長陳菊（左五）、民進黨祕書長羅文嘉（右三）為同黨立委參選人鄭朝方（左四）、周江杰（右四）、鄭宏輝（左三）站台。（莊旻靜攝）

總統府祕書長陳菊（右二）為同黨立委參選人鄭宏輝（左一）、鄭朝方（左二）、周江杰（右一）站台。（莊旻靜攝）

民主進步黨新竹縣第一選區立委參選人周江杰、第二選區立委參選人鄭朝方1日各自舉辦與蔡英文總統競選總部成立大會暨親子活動，拉攏年輕選民，總統府祕書長陳菊、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、民進黨祕書長羅文嘉、桃園市長鄭文燦等人分別為2人站台，呼籲選民支持年輕世代進入國會，也為蔡英文總統搶攻客家選票。

周江杰、鄭朝方分別上午在湖口、下午在竹北分別舉辦競選總部成立大會暨親子活動，陳菊為蔡英文總統造勢時，也提及，蔡英文是台灣史上首位客家女性總統，「不要讓客家妹孤單」，呼籲民眾支持她連任，而周、鄭均是表現出色的客家子弟，鄭朝方在縣長選舉結束後，在無黨職的狀況下，仍持續在新竹蹲點，期望民眾能支持新世代，送周、鄭及新竹市立委參選人鄭宏輝一起進國會。

客家委員會主委李永得到場時，也提到浪漫台三線為蔡英文總統全力支持的政策，新竹需要有立委幫忙爭取經費，成立義民文化園區，並為社會公平正義發生，為新竹改變，守護新竹的民主自由。

陳菊也提及，鄭朝方民調已經勝過國民黨的對手，但民調不等於投票力，她也舉香港情勢使民眾憂心，香港人過去只重視經濟不在乎政治，如今百萬港人站出來，也希望2020台灣要贏；羅文嘉也提及，支持周江杰就是下架同選區的國民黨立委林為洲，他批評林為洲從民進黨轉國民黨，首次當立委是由民進黨支持，但可有服務？他呼籲「不好好當立委就下架」。

鄭文燦下午參與鄭朝方的「童趣方城市」活動，化身為「阿燦哥哥」共同唱跳，他認為鄭朝方已建立新世代政治工作者品牌形象，吸引大小朋友自主參加活動，相信年輕人能不分藍綠，共同挺好人才，也期望能翻轉新竹。

(中時 )