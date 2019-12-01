金門陳姓民眾今（1）日下午到新湖漁港外海釣魚，因不熟悉潮汐時間，受困海水上漲的大礁石。縣消防局出動橡皮艇趕往救援，先後2梯次冒險靠近，才在洶湧浪潮中援救脫困。

縣消防局在今天下午14時15分接獲110轉報119，掌握1名海釣民眾因不諳潮汐，錯過回到岸邊時間，而受困於大礁石上，情況十分危急。

縣消防局出動橡皮艇趕往救援，先後2梯次冒險靠近，才在洶湧浪潮中援救釣客脫困。（金湖鎮代陳向鑫提供／李金生金門傳真）

金門釣客漲潮受困礁石 消防局派船艇救援（金湖鎮代陳向鑫提供／李金生金門傳真）

該局火速派遣金湖、金沙消防分隊救溺車組，出動2艘充氣式橡皮艇和1輛救護車，協同救生義消陳向鑫等人趕到現場，確認距離當地「黑屋」咖啡廳約10公尺礁石上有1位受困民眾待救。

分隊長陳效杰指揮橡皮艇自新湖漁港出海搶救，消防局第2大隊長陳參奇也趕抵現場，指揮金湖消防分隊黃志中、李忠豪入水下艇，因適逢漲潮時分，海浪洶湧強勁，船艇只能緩慢接近，再登上礁石查看釣客狀況和安撫情緒。

金沙分隊緊接出艇支援，隊員莊修銘、周君泉先操艇接近礁石，再以拋繩袋引導受困民眾上艇，金湖消防分隊小隊長陳梓和及隊員蔡智成等人接手，將他載往金門醫院檢查，意識清楚並無受傷情事。

消防局指出，救援過程因潮水過大，加上暗礁不明，船艇難以接近，幾度險象環生。救援人員原欲讓陳姓釣客穿上救生衣後，再以拖拉方式帶上岸。但因他表示不願下水，才改由船艇救援，所幸有驚無險，順利完成任務。

救援過程因潮水過大，加上暗礁不明，船艇難以接近，幾度險象環生。（金門縣消防局提供／李金生金門傳真）

陳姓釣客獲救上岸，意識清楚並無受傷情事。（金湖鎮代陳向鑫提供／李金生金門傳真）

(中時 )