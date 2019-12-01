日本與印度昨天在新德里首度舉行外交國防部長會談（2加2會談）並發表聯合聲明。日本媒體報導，鑑於中國海洋行動擴大，日印將兩國關係定位為「特別戰略全球夥伴關係」。

「日本經濟新聞」報導，外務大臣茂木敏充與防衛大臣河野太郎昨天出席在新德里首度舉辦的日印外交國防部長級會談。

會談一開始，茂木表示，為了維護自由開放的印度太平洋，日本期待在安全保障、國防方面能與印度加強具體的合作關係。河野表示，日印首度舉辦2加2會談，象徵在安全保障上日印關係的重要性。

印度國防部長辛赫（Rajanth Singh）表示，日本對印度是最親近的夥伴國之一，安保合作對兩國關係是非常重要的支柱。

會後發表聯合聲明，表示日印共享基於自由且開放、具包容性、法治的印太願景。

日印將兩國關係定位為「特別戰略全球夥伴關係」，日本期待與印度加強安保合作，深化戰略關係，主要是想牽制中國的海洋行動，日印將共享印度洋周邊地區的情報資訊。

印度位於連結日本與中東的海上航路上，與東南亞、中東、東非有很深的歷史關係。日印對中國以「一帶一路」倡議加強對南亞、印度洋周邊的影響力一事都懷戒心，因此希望加強國防合作。對日本來說，印度的存在漸漸變成僅次於英國、澳洲的「準同盟國」。

日印今後將持續召開部長級的2加2會談，商定下次在東京舉行。日本與外國召開2加2會談，印度是第7國。對印度來說，日本是僅次於美國，舉行2加2會談的第2個國家。

這場2加2會談也針對兩國將在日本實施的戰機聯合訓練一事達成共識。日本至今與美國、英國、澳洲進行戰機訓練，印度將成為第4國。

日印都同意儘速協商有關日本自衛隊與印度軍方之間的物品勞務相互提供協定（ACSA），以期早日簽署。雙方若簽署，印度將會是在美國、英國、法國、加拿大、澳洲之後，日本的第6個簽署國。

日本自衛隊與印度軍隊近年來積極進行聯合訓練，今後兩國考慮定期或擴大實施，雙方也同意將針對國防裝備的陸上自動駕駛車輛、機器人工程學等加強共同研究。

(中央社)