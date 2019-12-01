因桃園火車站往返林口長庚醫院原有路線車程較長，桃園市交通局新闢213線公車路線，公車行經樹人路往桃園火車站，車程約40分鐘。交通局指出，213線目前每班約8至10人搭乘，還有2個月試營運，如果狀況良好，可望轉為正式路線。

交通局表示，213試辦路線從11月1日開始試行，因原有的5116路線行走萬壽路，交通較為壅塞，若遇到尖峰時刻，要超過1小時才有辦法從桃園火車站行駛至林口長庚醫院。

檢討相關缺點後，213線從桃園火車站發車，行駛中正路、成功路、大有路、樹人路至林口長庚醫院站。期間也會經過虎頭山環保公園、警察大學等，對於會稽地區及樹人路地區要前往虎頭山運動的民眾也相當便利。此外213線為循環路線，每日共6班次，從桃園火車站到林口長庚，約40分鐘就能抵達，收費方式同市區公車採里程計費，並享有持市民卡乘車買一送一優惠。

交通局指出，目前試營運僅1個月，接下來2個月試營運，乘客人數應該還會成長，不過交通局也說，一般而言每車要載運2、30人，對客運業者而言，才會符合成本，這段期間也會多宣導，鼓勵民眾使用。

(中時 )