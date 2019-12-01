本季攜手從UBA富邦人壽大專籃球聯賽公開男二級攜手進軍公開男一級的世新大學、宏國德霖科技大學，今天在預賽碰頭，世新首節就火力全開，打下20分領先基礎，全隊狂轟17記三分球，終場107比67獲勝，結束2連敗，也斬斷宏國德霖科大的2連勝氣勢。

世新此役三分球34投17中，其中後衛楊皓喆外線13投6中，進帳全場最高的21分，隊友黃奕勝和鄭德維各贊助13分，黃奕勝飆4記三分、鄭德則維砍進3記三分球。

賽後楊皓喆表示，2連敗了不能一直輸下去，今天就覺得一定會止敗，「前幾場外線沒開，比賽打到現在我也該跳出來幫助球隊了，一開賽第一次出手投籃就感覺不錯。」

楊皓喆補充，出手就是盡量保持平常心，畢竟越想進越不會進，「印象高中在HBL有單場進過5顆三分球，大學6記三分應該是新高。」

對於球隊上季落到二級奮鬥，好不容易重返一級舞台，楊皓喆說：「在二級時也不會覺得太氣餒，當作多吸收經驗，上來後覺得我們應該要表現更好，起碼這階段前6場打完應該要5勝1負才行，但多吞1敗相當可惜。」

世新教練吳昆典指出，球隊今天獲勝主要是把2連敗一些防守細節再修正，也希望球員的心態持續武裝起來，必須他們自己有贏球渴望，才能投射到比賽中去奮鬥。

(中時 )