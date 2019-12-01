新北市瑞芳的黃金博物館規畫一系列的舞昇平-老戲院影劇派對，點亮整個瑞芳。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳的黃金博物館規畫一系列的舞昇平-老戲院影劇派對，點亮整個瑞芳。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

來老戲院看戲，更有味道！位於新北市瑞芳的黃金博物館邀請大朋友、小朋友來到瑞芳區九份老街裡頭的昇平戲院，並盛大規畫一系列的舞昇平-老戲院影劇派對，更邀請多元的音樂、戲劇等演出，點量整個瑞芳。歌仔戲的經典小生陳亞蘭於11月29日，率領歌仔戲團到戲院以出自製戲劇「黑家店」，重現出戲院周遭萬人空巷，人人搶看戲的盛況。她與歌仔戲團還特別現場傳授新北市立黃金博物館長洪嘉駿歌仔戲身段，讓大家有機會現場一睹陳亞蘭飾演小生的經典風采，現場並在洪嘉駿、陳亞蘭等來賓一起敲響銅鑼之下，為系列節目揭開序幕。

洪嘉駿表示，老戲院承載著許多人的回憶，早期的戲院和現在的電影院有很大的不同，不只有電影的播映，像昇平戲院節目滿檔時期，就是以歌仔戲為主，還有布袋戲、新劇等。他並強調，夜晚九份老街上此起彼落的木屐聲，廣場上的嘈雜人聲，通宵達旦的酒樓，都是九份長輩們最鮮明的記憶。

洪嘉駿更指出，這次「歌舞昇平」展演活動，將帶領遊客重溫老戲院看戲的美好時光，來九份，除了逛老街、吃芋圓，還可以很藝術、很文青。他並表示，這次系列活動的開幕大戲就特別邀請陳亞蘭歌仔戲團，目前正在紅樓演出的自製大戲《黑家店2追殺萬古流芳》這也是這齣定目劇首次移師外地演出。

陳亞蘭表示，受恩師楊麗花所託，把歌仔戲傳承下來、培育人才是首要目標，也希望在傳統裡面加入一些現代的趣味元素，因此《黑家店》系列的劇情能與觀眾互動，超新鮮的體驗帶給觀眾有別於傳統歌仔戲的不同感受。她提醒民眾，即日起至8日的每週五、六、日，九份昇平戲院將重返過去歌舞昇平的精彩時光，規劃14場免費展演活動，包含戶外電影院、歌仔戲、布袋戲、爵士音樂會等，穿梭現代與傳統之間，每場演出絕不冷場，邀請民眾週末與家人朋友來一起來享受老戲院時光。

(中時 )