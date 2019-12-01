改編自網路點擊超越2000萬的日本超人氣漫畫，廣大女孩壓倒性支持的電影《每個月來訪一次的月經醬》，目前在日本熱映中，該片由二階堂富美、伊藤沙莉主演，近日日刊體育電影大獎公布入圍名單，女主角二階堂富美憑藉《每個月來訪一次的月經醬》及《飛翔吧！埼玉》兩部片風光入圍最佳女主角獎，將與蒼井優、松岡茉優、筒井真理子、吉永小百合等實力派演員共逐影后寶座。本次她在片中飾演為生理痛所苦的女上班族，因劇情需要她必須長時間背著又大又重的「月經醬」演戲，二階堂富美也表示：「那個玩偶裝實際上很大，相當有壓迫感，不過在視覺上成功呈現出月經的沉重，我覺得效果還不錯，快拍完想到要跟它告別時，其實有點寂寞。」

在日本較為避諱公開談論生理期，不過該片直接以「月經」為題材展開故事，二階堂富美決定接演時卻一點也不排斥，更認為這是一個對「互相理解」非常好的開始：「片中沒有預設男女對立的議題，重點是如何不用自己的觀點，去看待他人的煩惱或痛苦，如何盡量設身處地為別人著想。關於生理期的症狀，很多部分連女生自己都無法互相理解，更別說是男性了，反觀，如果有男性喜歡化妝，有些女生也會講出『男生幹嘛化妝』的發言，所以我認為這部片最想表達的是，別用自己心中的那把尺去衡量別人。」

二階堂富美在片中常被超大月經醬玩偶重壓或背著她到處跑。（水元素提供）

《每個月來訪一次的月經醬》講述二階堂富美飾演的青子在女性時尚雜誌的編輯部工作，為著愛情和工作努力的她，每個月都會發生一次，截稿日快到的時候、「月經醬」突然來訪，在自己不舒服時受男性上司白眼對待時，更是很想讓對方嚐嚐這「月經拳」的威力！然而，青子愛上了一位岡田義德飾演的單身爸爸久保，他有一位十一歲的獨生女兒夏鈴，但是青子不知該如何拉近跟夏鈴的距離，小資女的愛情碰上超級難題，這時每個月來訪一次的『月經醬』，更是讓青子焦躁、痛苦、疲倦不堪。另一方面，伊藤沙莉飾演的在青子任職的出版社擔任清潔工，時尚編輯對她而言是遙不可及的閃亮職業，她只能躲在辦公室角落把內心怨言全都抒發在手機上。看什麼都不順眼的山本，加上「月經醬」來訪重擊，讓她對生活充滿了憤恨。此時，她卻對出版社的小鮮肉編輯有了心動的感覺，早已放棄人生的她，不知道是否該為自己勇敢一次。該片將於12月13日在台上映。

(中時 )