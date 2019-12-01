聯合國《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）第25次締約方大會（COP25）將於周一至下周五（2-13日）在西班牙首都馬德里舉行。美國國務院11月30日表示，將派出外交團出席大會，但成員不包括高級官員。代表團將由國務院海洋與國際環境和科學事務局的首席副助卿貝尼卡特（Marcia Bernicat）領軍。

但民主黨籍國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則說，她將會率領15人組成的國會代表團，「重申美國人民應對氣候危機的承諾，對抗確實存在於這個時代的威脅」。但代表團不包括共和黨議員。

本屆《聯合國氣候變化綱要公約》是第25次締約方大會（COP25）。主張「美國優先」的川普2017年6月宣佈退出對抗氣候變化的《巴黎協定》，稱該協定損害美國經濟，他勝選代表的是「匹茲堡」選民，而非巴黎。美國政府當年11月書面通知聯合國，正式啟動退出《巴黎協定》的程序，最快明年11月4日正式退出，正好是美國總統大選後一日。但民主黨總統參選人表示，若當選，會選擇立即重新加入協定。

美國是全球第二大溫室氣體排放國，僅次於中國大陸。而《巴黎協定》的目標是將全球升溫幅度控制在工業革命前水準的2℃以內，且致力往1.5℃以下邁進。科學家警告氣候暖化問題刻不容緩，當今旱災、水災、野火及威力強勁的風暴越見頻繁。

COP 25原訂在智利舉行，但當地反政府示威，總統皮涅拉以恢復國家穩定為重，宣佈取消主辦權，改由馬德裡接手。

而COP25召開前，聯合國公佈的報告顯示，如果全球溫室氣體的排放量在2020年-2030年之間不能以每年年減排7.6％，世界將失去實現《巴黎協定》規定的1.5℃溫控目標。要實現2°C目標則要達到每年減排2.7％。

川普忙於國內選舉，繼11月初缺席曼谷東協峰會後，這次又未派高階代表團與會，也讓外界對這次COP25是否流於大拜拜打上問號。

(中時 )