高以翔粉絲湧入殯儀館弔唁 帶百束鮮花淚守最後一晚

男星高以翔11月27日凌晨因參加大陸綜藝節目猝逝，享年35歲。中天新聞記者連續在當地現場守候，掌握最新的訊息，根據獨家畫面，目前高以翔遺體存放的杭州殯儀館，湧入大量各地粉絲，他們帶著上百束鮮花弔唁高以翔，由於已經確定遺體將在明日回到台灣，不少粉絲也在現場徹夜守候，淚送高以翔最後一晚。

高以翔大體進行防腐處理與存放的杭州殯儀館，今日下午傍晚開始，陸陸續續有許多高以翔的粉絲到殯儀館來送他最後一程，甚至有些人因在外地趕不過來，還請現場的粉絲幫忙代訂花束，上百束以上的花束，還在持續增加中，更有許多粉絲將徹夜留守淚送高以翔最後一程。

從大陸各地粉絲湧入，上百束鮮花擺放殯儀館前方，粉絲舉起手機手電筒徹夜守候高以翔最後一晚。（圖／中天新聞提供）

明（2）日將由中國東方航空班機從上海浦東機場運送返台，預計下午飛抵桃園機場。據了解，高以翔的二哥也是藝人的高宇橋，將一路護送弟弟的遺體回家，預計返台後遺體停放一殯，靈堂則會設在一殯附近的金寶軒禮儀公司。

高以翔遺體防腐完成 下週一從上海返台

(中時電子報)