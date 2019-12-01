國民黨總統參選人韓國瑜1日為黨籍鳳山立委參選人李雅靜站台，散場時，驚見「鳥來嬤」也在現場揮旗，樂當粉絲。
國民黨總統參選人韓國瑜1日為黨籍鳳山立委參選人李雅靜站台，現場準備水槍，反諷民進黨撿到槍，要把韓國瑜身上的黑洗掉。韓則說他光是11月就被抹黑成共諜支持、炒房、盜採砂石，甚至還有逃漏稅，2020年總統跟立法委員的選舉，在台灣幾十年來從沒有這麼骯髒過。
被問到隔40餘天再回到高雄感覺如何？韓國瑜說，他覺得高雄鄉親好熱情、好熱情。幾十年來，高雄人給外面的感覺就是熱情、浪漫，永遠對外來客都保持微笑，他覺得今天回到高雄，心裡面覺得非常的溫暖，要向高雄鄉親致上最高的感謝之意。
而就在造勢活動結束，民眾散場時，驚見鳥來嬤也在現場揮旗，樂當粉絲。
資深藝人吳敏，在本土電視劇《鳥來伯與十三姨》中飾演「鳥來嬤」，播出到重播整整17年，共2708集，創下台灣電視劇播出集數最多紀錄。
(中時電子報)
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