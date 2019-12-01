苗栗縣通盤檢討預計可解編139處公共設施保留地。（苗栗縣政府工商發展處提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府公共設施用地專案，全縣預計可解編139處公共設施保留地，總面積達124.27公頃。第一階段針對苗栗市、竹南頭份的公園、綠地、廣場、市場、機關、學校進行通盤檢討。

縣府指出，全縣性通盤檢討預計可解編139處公共設施保留地，總面積達124.27公頃，採公辦整體開發及地主分回比例不少於55％為原則，未來解編不必要的公共設施，並取得及開闢必要的公園、廣場、停車場、必要性出入道路等公共設，預計約28.85公頃，提升地方生活居住品質，並保障地主權益，同時還能節省政府近165.44億元的徵收費用支出。

縣議員鄭碧玉表示，公共設施用地案懸之多年，盼縣府能保障地主權益，找尋多元方案還地於民。縣府工商發展處長黃智群說明，若公設保留地上有建築物，可循繳交代金的方式處理，土地狹小則有免回饋機制，民眾在土地利用上也有容積移轉、公私有土地交換、或依照公設保留地臨時建築物辦法等，皆可適用。

鄭碧玉提到，區域整合重劃後的土地會出現非為原土地位置問題。黃智群表示，重劃地以原地分配為原則，若有畸零、形狀不一地形，經整理便會出現非為原地狀況，但會與民眾協調討論。

(中時 )