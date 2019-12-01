家長座談會獲得與會家長的廣大迴響。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

108新課綱今年8月上路，由國小、國中、高中新生逐年實施。台中市政府教育局日前舉辦5場家長座談會，邀請新課綱前導學校校長分享國小、國中、高中與技職課程變革考招新制，獲得家長廣大迴響。1日特在神岡國小加場辦理座談會，再次為家長介紹新課綱；副市長楊瓊瓔與教育局副局長劉火欽一同出席，與家長們一同關心新課綱。

教育局說明，108新課綱連結國中小與高中課程銜接落差，並強調「核心素養」，相較過去重視「知識」、「能力」，新課綱強調「態度」與「素養」，培養孩子不只學習課業，更學習如何關心周遭人事物、將知識實踐於生活。

新課綱也帶動大學考招的變革，申請入學將學習歷程列為參考，包括基本資料、修課紀錄、課程學習成果、多元表現、自傳等，每學期都需上傳檔案，記錄學生在校的學習軌跡，讓學生思索興趣與志向，幫助選填有興趣的大學科系。

許多家長關心「核心素養」問題，紛紛詢問「素養考題」該如何準備，

教育局指出，素養考題是檢核學生能否理解並應用所學，會出現更多融入生活情境、跨領域的考題，建議家長可從日常生活中培養孩子反思、閱讀理解能力，以面對活化的考題。

民眾如有108新課綱相關問題，可至台中市十二年國教資源整合平台(https：／／12hope.st.tc.edu.tw／index)下載台中市新課綱專刊「108課綱一本通」，平台上也彙整每場家長座談會問答集供家長參考運用。

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