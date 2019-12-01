漁船「順益66號」於11月30日下午在三貂角東北方40浬處作業，印尼籍漁工在操作機具時，因操作失誤造成手指當場斷裂，當場大量失血，甲板上布滿血跡。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

漁船「順益66號」於11月30日下午在三貂角東北方40浬處作業，印尼籍漁工在操作機具時，因操作失誤造成手指當場斷裂，當場大量失血，甲板上布滿血跡。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

中華民國籍漁船「順益66號」於11月30日下午在三貂角東北方40浬處作業，印尼籍漁工在操作機具時，因操作失誤造成手指當場斷裂，當場大量失血，甲板上布滿血跡，受傷的移工臉色慘白痛苦難堪，經船長向艦隊分署通報求救後，立即獲調派澳底海巡隊3558艇緊急出勤，以最大安全速度在海面上狂飆前往救援，海巡署第一巡防區也申請空勤總隊派出直升機以海空二路一同前往救援。

海巡隊艦艇於3點45分緊急出勤前往通報海域；另外直升機也同步於3點49分起飛。其中，直升機於下午4點19分先行抵達通報海域，並於4點35分由偵防分署空勤吊掛分隊第一小隊順利完成傷患吊掛作業，但患者經由機組員檢傷，判定已失血過多，臉色慘白幾乎休克，機組人員緊急起飛疾駛趕往台北榮民總醫院就醫，以爭取救援時效，直升機於下午5點趕到醫院完成降落，經緊急救治後，才無生命危險，圓滿完成救難任務。

艦隊分署呼籲出海漁民，海巡肩負救生救難重任，對於海上救難工作，秉持人命救助為第一優先，民眾若於海上遭遇危難，請儘速撥打海巡「118」免付費報案電話或透過各地區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即派艦艇前往處理。

(中時 )