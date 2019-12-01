好市多本周進行為期7天的「黑色星期五購物節」，今年邁入第3年，卻未如往年湧現大批搶購人潮。學者分析4點可能的退燒原因，包括電商平台崛起、實體零售優惠力道相對較低，加上文化差異、新鮮感不再，也是退燒原因。

感恩節之後的星期五被稱為「黑色星期五」，是國外耶誕節前夕重要購物檔期，許多商家會趁機推出優惠刺激買氣。台灣也有商家引進該活動，像是好市多3年前就引進黑色星期五購物節活動，今年更是首度將活動延長至7天，想要創造商機讓民眾買更多。

好市多門市不見往年出現大批搶購人潮，據中央社報導，商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍，用4大因素來解釋可能的退燒原因。

首先，網路電商崛起，還常隨著不同節日辦促銷優惠活動，或許民眾早在前一波雙11就「買到剁手」，再加上網路購物更加省時省力等因素都會影響在黑色購物節的消費意願。

第二點原因是優惠不夠好康，李世珍說，台灣黑色購物節優惠力道不如外國，再加出現了許多「美式賣場下架品」商店，讓沒有會員卡的人也能購入同賣場的商品，也是讓激情退散的原因之一。

第三，台灣的其他賣場從年頭至年尾舉辦了許多促銷活動，舉凡春節、母親節、年中慶、父親節、中元普渡、中秋節、雙11等檔期活動，也會降低消費者在黑色購物節大買特買的慾望。

第四，李世珍表示文化差異也是原因之一，因為外國人習慣在黑色星期五開始購買耶誕節禮物、用品，而台灣人卻是比較習慣在農曆春節前夕除舊布新大肆採買。更重要的是，消費者對於黑色購物結的新鮮感消退，也會使得熱潮退燒。

好市多行銷企畫副總經理王友玫卻表示，今年黑色購物節活動的商品數量、優惠力度都贏過前2屆，周五到周日會是活動高潮。未來是否還會繼續辦黑色購物節活動？她說公司日後將會評估成效，若沒有意外仍會有第四度舉辦。

(中時電子報)