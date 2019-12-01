朱立倫、侯友宜為李翁月娥助選，侯友宜為韓國瑜說話（戴上容攝）

前現任新北市長朱立倫、侯友宜1日晚間六時許，前往三重為新北市第三選區參選人李翁月娥站台助選，現場大批支持者齊聲高喊「凍蒜！」、「侯友宜加油！」「朱立倫加油」，氣氛熱鬧。

侯友宜上台致詞稱讚、呼籲票投李翁外，也不忘韓國瑜拉票，鼓勵韓「男子漢就是要勇敢往前走」；朱立倫致詞催票後，化作「超級奶爸」現場和李翁、兩位媽媽現場比賽包尿布，朱最後拔得頭籌，獲得一陣掌聲。

李翁月娥背著假娃娃上台造勢，侯友宜致詞對著李翁表示，「你何時有娃娃？」幽默話語讓現場笑聲一片，侯表示，這個娃娃代表三重埔、新北市也是中華民國的孩子，李翁照顧三重、年長者、幼童、社區已經三、四十年，她做事就像背著娃娃一樣疼惜地方。

「你的小事情就是他的大事情」侯友宜誇讚李翁月娥深耕地方、優秀，呼籲大家要選一個付出三四十年的人，讓她前進中央為地方打拼。侯並指出，新北市溪南溪北需要平衡，三重埔絕對不是以前說的，房子是舊的、路是小條的，地方、中央合力讓三重越來越好，侯表示，這次是選戰是「三角督」，呼籲大家票投李翁月娥。

此外，侯表示他是國民黨，他也要替韓國瑜說話，他指韓國瑜最近被人家攻擊得「鼻青臉腫」，他都鼓勵韓國瑜，男子漢就是要勇敢往前走、拚下去。他以新北市長的身分希望地方、中央一起往前走，他在這邊拜託大家一起票投國民黨、韓國瑜、李翁月娥。

朱立倫上台大讚李翁月娥對三重地方深有貢獻，呼籲民眾一定要票投「找得到、對地方有了解」、「會為地方爭取預算」「對年輕人最支持、對長輩最尊重」為地方打拼、最好的立法委員，拜託大家一定要票投李翁月娥。

(中時 )