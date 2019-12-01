黃偉晉回歸歌手身份再戰歌壇，今年8月退伍後，從男團SpeXial畢業單飛，以個人之姿推出新單曲〈北極光〉，該曲是他退伍前身心俱疲的親身經歷，當時他因流感發高燒，併發喪失味覺等症狀，他說：「大家俗話說的『退伍前八字輕』，整個人就像三魂七魄被抽走一魄那樣，當時我就想人生怎麼會變這樣，該不會味覺從此消失。」

黃偉晉當時猶如失了魂般恐慌，為了不讓自己沉淪在負面情緒裡，他試圖從「創作」中找回自己，拿起吉他寫下當時彷彿陷入深淵般絕望、無助的心情，一手包辦〈北極光〉詞曲創作，擺脫退伍前那段陽光晦暗的日子重新出發。

該曲MV打造黑夜裡綠光指引的氛圍，讓許久沒拍照的黃偉晉緊張不已，打趣說：「以前拍照都一群人，被排到最後來梳化那個人最爽，可以最晚起、最晚來，但現在一個人，難免寂寞。」身高182公分的他，還被導演要求躺平在天橋的地板上，他不住自嘲：「我覺得超像在夜店外喝醉『被撿屍』。」〈北極光〉明起至4日於Hit FM首播。

黃偉晉單飛後近日推出新單曲。（愛貝克思提供）

(中時 )