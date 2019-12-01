基隆市議會於上個月29日通過了違章建築強制拆除收費自治條例，並給予市府法源的依據，可以收取強制拆除的相關費用，但其規範的對象是101年4月2日以後的市內違建，並且收費標準尚須依照市府的相關比例原則來規定。

市府都市發展處長徐燕興1日表示，違章常見包含頂樓加蓋等等，一般拆除費用竟然高達13萬元台幣，而一樓增建遮雨棚的拆除費用競要4萬2千元等等，她補充強調，拆除的確切費用仍須要依面積及材質等等來更動計算。她指出，依據條例規定，適用對象為民國101年4月2日以後的，不管是新建的或是增建的建築，還是改建違建或增修建等等，都依違章建築處理辦法來規範，並且經查報認定應強制拆除的違章建築，拆除費用得依條例規定，向違章建築物所有人收取。

市長林右昌說，若條例通過後，民眾必須負擔拆除費用，除了能遏止違建案產生之外，也能維護社會公平正義，提升市民生活安全品質，市府需政策工具以維護城市環境與市容景觀，市民才能有好的生活品質。

(中時 )