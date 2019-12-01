人稱國師的星座專家唐綺陽公布了2020上半年的12星座事業運，其中有6個星座的人，事業運雖然稱不上好，但若是能做到以下建議，好運也能跟著來！

唐綺陽在《女人我最大》中提到，太陽、上升星座是「射手座、巨蠍座、天秤座、牡羊座、處女座、天蠍座」的人，2020上半年的運勢不好也不壞，但她也給了一些建議能讓他們好運跟著來。

國師唐綺陽提點六星座的事業運。（摘自YT《女人我最大》）

巨蟹座：

唐綺陽表示，巨蟹座明年需要一直看他人臉色做事，會感覺到很多事情的主導權都在他人手上，但如果配合度越高，巨蟹座的事業運就會越好。

射手座：

射手座明年走的是「苦幹實幹」的運，得付出體力的代價來完成工作並得到收穫。雖然工作辛苦，但是是個展現實力的好機會，而加薪運也存在，不過通常是「有一搭，沒一搭」。上班族很有可能面臨工作環境調動的狀況，適應起來特別吃力。

天秤座：

天秤座自2018年開始就緩慢推進，2020年必須做出長期耕耘的決定，會開始失去安全感，思考自己的未來。不過，天秤座身邊會有很多機會，能做生意、發財，上班族有加薪運，但需要承擔大責任，壓力很大，地位卻會提升。

牡羊座：

唐綺陽提到，牡羊座明年事業運良好，但壓力巨大，因為合作的對象很大咖，會有種人在屋簷下，不得不低頭的感覺，她建議，若是熬過了這一年將會迎來升官機會。

處女座：

處女座雖然在2019年感受到人生谷底，但2020年可以大動作的復出，展現自己的才華，唐綺陽建議，處女座可以主動積極，讓人眼睛一亮，而受矚目的程度會決定新年的高度。

天蠍座：

天蠍座在2020會有很多事業上的變化，但不用擔心，大部分的狀況都掌握在手裡，同時明年機會多，就看天蠍座想不想接收。天蠍座有很強的旅遊運，還能藉此帶動事業運，得到不少工作上的轉變，需要注意有時候會遇到怪咖。

(中時電子報)