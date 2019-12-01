中選會今日發布新聞表示，我國新住民，也是藝人瑞莎，接受中選會邀請擔任投票大使，拍攝影片宣導新住民投票。中選會表示，影片在短短一天內點閱率即將破萬，宣導效果極佳。

中選會表示，瑞莎在今年4月剛取得我國身分證。且意外發現瑞莎過去在烏克蘭還沒有投過票，這次的選舉將是瑞莎首次投票，可說是「首投族」。瑞莎也向新住民及首投族呼籲，明年的1月11日，一定要去投票。

(中時 )