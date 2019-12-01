人生第一次 藝人瑞莎任中選會投票大使 20:142019/12/01 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 藝人瑞莎臉書照 (翻攝瑞莎臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中選會今日發布新聞表示，我國新住民，也是藝人瑞莎，接受中選會邀請擔任投票大使，拍攝影片宣導新住民投票。中選會表示，影片在短短一天內點閱率即將破萬，宣導效果極佳。 中選會表示，瑞莎在今年4月剛取得我國身分證。且意外發現瑞莎過去在烏克蘭還沒有投過票，這次的選舉將是瑞莎首次投票，可說是「首投族」。瑞莎也向新住民及首投族呼籲，明年的1月11日，一定要去投票。 (中時 ) #瑞莎 #中選會 #烏克蘭 #首投族 #新住民 #投票 也許您會感興趣 推薦閱讀 新住民創意燈區「新囍同歡」 一起點亮台灣燈會 13:012019/11/27 生活 學生耶誕城秀多元文化 侯友宜大玩交換禮物 19:382019/11/27 生活 學生歡樂耶誕城 秀多元文化 04:102019/11/28 地方新聞 新住民創意新囍同歡 點亮台灣燈會 04:102019/11/28 地方新聞 集保電子投票平台 再奪2019亞太電子化成就金獎 10:102019/11/28 財經 歡慶國際移民日 新北市圖邀民眾體驗各國童玩 19:592019/11/28 生活 從首投族民調 沈富雄預言：明年國民黨必大敗 19:172019/11/29 政治 中選會公布立委參選人財產申報 陳水扁列名其中 22:092019/11/29 政治 陳菊、鄭運鵬同下廚 與新住民同樂 16:342019/11/30 政治 中選會審查通過各黨正副總統提名人資格 9日辦理抽籤 18:422019/12/01 政治 政治熱門新聞 打悲情牌？吳怡農嗆蔣經國害爸爸沒工作 吳家反遭起底... - 政治 韓粉瘋傳：關鍵之日20萬人上街 救救韓國瑜！ - 政治 韓國瑜回防高雄造勢又爆場 網看空拍喊：爽！ - 政治 公開信起底王立強 蔡正元：你已經結束了 - 政治 半年街頭民調出爐！韓國瑜竟在這縣市輸了？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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