林百貨慶祝88歲生日，一年一度府城摩登大遊行1日下午熱鬧登場，遊行隊伍一路從原中國城出發，沿途還有舞蹈、音樂等表演。（曹婷婷攝）

林百貨慶祝88歲生日，一年一度府城摩登大遊行1日下午熱鬧登場，遊行隊伍一路從原中國城出發，沿途演出舞蹈、音樂等表演。（曹婷婷攝）

向1930年代致敬，今天的台南街頭既摩登又復古！林百貨12月迎來88歲生日，一年一度府城摩登大遊行今天下午熱鬧登場，今年遊行隊伍以「樂來樂愛林」為主軸幫林百貨慶生，25個團體、近500名民眾變裝上街頭，沿途透過音樂、舞蹈表演重現經典，向日據時期、1930年代的音樂人物致敬。

全台第二老林百貨於2014年重新開幕，每年12月舉辦府城摩登大遊行，早已蔚為台南藝文盛事。今年以「樂來樂愛林」為主軸，向與林百貨同時期的音樂人致敬，更重現台灣首見《桃花泣血記》電影上映踩街遊行熱鬧景象。 日本本庄市吉田信解市長及田中輝好議長也一同參與遊行，一路從中國城走到林百貨，吸引民眾駐足圍觀拍照。

今年遊行過程特別準備許多精彩演出，例如林百貨開幕時空背景，也是台語流行歌開始盛行的黃金年代，此次林百貨大遊行就邀請「雞屎藤舞蹈劇場」成員裝扮6位致敬主題人物，包括台灣第一位台語流行女歌手，演唱《桃花泣血記》歌曲的純純，「四月望雨」作曲家鄧雨賢先生，第一位赴日學習聲樂的柯明珠，《一個紅蛋》演唱歌手林氏好、《桃花泣血記》作曲家王雲峰及《關仔嶺之戀》作曲家吳晉淮。

台南市長黃偉哲也出席歡迎遊行隊伍，並與文化局長葉澤山、觀旅局長陳信安、沈震東議員及台日各界貴賓一同為林百貨慶生。黃偉哲表示，希望林百貨不僅是台南地標，更能讓台南文化歷史深植人心，期待在台南逐漸邁向2024城市歷史400年之際，林百貨的府城摩登大遊行能成為台南人一起動起來、台灣人都熱衷參與、外國人都要來朝聖的城市復古節慶。

(中時 )