基隆市中正區砂子里里長曾秀菁，被控於去年9合1選舉期間，涉嫌以現金綁樁「搓圓仔」，用30萬元台幣來行賄陳姓男子，並要求其退選，基隆地檢署依違反公職人員選舉罷免法來起訴，雖她仍以第一高票當選，但檢方依法提起當選無效，而基隆地院日前審理終結，並依違反選罷法判她4年2個月徒刑。曾秀菁則向記者指出，「她絕對要上訴」。

檢方調查，曾女在選舉期間，得知該男子有意圖想出面角逐里長之位，竟然跟丈夫討論，並透過友人將該男子邀請去海產店，更拿出新台幣30萬元，以此為代價來賄賂該男子來放棄參選，檢方並指出，曾女甚至招待選民以餐宴方式向里民來賄選。

案件經承辦檢察官陳昭仁指揮基隆市警察局第二分局、法務部調查局基隆市調查站偵辦後，檢方去年12月間偵查終結，將曾女和其丈夫，依違反公職人員選舉罷免法來起訴。

檢方指出，基隆市選舉委員會去年11月30日公告曾女當選里長，為澈底杜絕賄選的陋習，避免不法之徒遨遊法外，並於去年12月14日，正式向基隆地院提起當選無效訴訟，剝奪曾女當選資格。

基隆地院審理終結，並依違反選罷法判處曾秀菁4年多，暫停公職，仍可上訴。基隆市政府民政處表示，等收到法院判決書，再研議如何處理。

(中時 )