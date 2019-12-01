首獎由感動無數聽眾的O.U.Music《媽媽在臺南等我回家》抱回。（曹婷婷攝）

2019臺南sing時代之歌，今年創下歷屆報名件數最高、曲風多元、競爭最激烈，14組入圍者以「現場表演」方式展現歌曲魅力，在決賽舞台一爭勝負，首獎由感動無數聽眾的O.U.Music《媽媽在臺南等我回家》抱回。

「臺南文學季－臺南Sing時代之歌 原創音樂競賽」決賽暨頒獎音樂會昨晚舉行，今年共收到103件報名，創下歷屆最高，進入最終決賽共有14件作品，今年評審邀請到金曲獎最佳作曲人陳秀男、資深音樂製作人游子陽、曲盤聽講文化工作室及臺南曲盤收藏家黃士豪。最終由評審團及文化局長葉澤山揭曉得獎名單，《媽媽在台南等我回家》由葉澤山親自頒發新臺幣10萬元獎金，並獲製作單曲CD與拍攝歌曲MV乙支。

貳獎為曾梓淞《淞汝叫甚麼名》，獲得新臺幣5萬元獎金，參獎為徹摩xWaven《MISALA MAVOK／享食》，獲得新臺幣三萬元獎金。獲得佳作分別為劉道文《營》、陳怡潔《傳說的鳳凰城》、陳以諾《321漫步》、2S.P《從府城發給妳的四封簡訊—思念，你校園後的五妃街》、攝影雞《歸人》、糖果先生《臺南囡仔》、劉伊《封茶》、曾義均《天黑黑》。

評審陳秀男老師也特別頒發「最佳人氣獎」予遠東科技大學流行音樂產業管理系《返去台南》、「最佳潛力獎」予楊凱文《出海口》及「最佳明日之星」予林裘《慢府城》。

「2019臺南Sing時代之歌原創音樂競賽」決賽暨頒獎音樂會於昨晚圓滿落幕，參賽者除現場演出角逐首獎寶座外，臺灣民謠吟唱團隊「美麗心民謠」更一連帶來５首演出，現場民眾聽得如癡如醉。今年「臺南sing時代之歌」直播也升級，高畫質轉播，讓無法親臨現場的觀眾透過網路共襄盛舉，共同感受台南的「新時代之歌」。

(中時 )