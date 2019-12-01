第40屆「旺旺・時報文學獎」影視小說組優選獎由來自上海的張今兒（左）獲得，旺旺集團董事長蔡衍明（右）頒發獎項。（劉宗龍攝）

獲得第40屆「旺旺・時報文學獎」影視小說組首獎的洪昊賢和優選獎的張今兒，都是「90後」的年輕新銳，也都是第一次投稿文學獎。26歲的洪昊賢的〈之後〉，描寫25歲的主角在香港四處打工、討生活，「在香港這個新自由主義蓬勃發展的社會裡，作為一個賺不到錢的文學創作者，我其實離這些人沒有這麼遠。但我擁有書寫的工具，可以把這些苦難跟歷史寫出來。」

洪昊賢大學就讀香港浸會大學創意及專業寫作文課程，開始接觸純文學，也曾擔任兩年記者，在文化領域工作。但在那之前，他和主角一樣，也曾在快餐店、酒店打工當侍應，認識的人形形色色，只是隨著年紀、環境改變，距離愈來愈遠，「以前見過的這些人，某天卻變成我在新聞上看到的悲劇主角，這對我來說是個刺激。」

去年洪昊賢來到臺灣讀書，拉開距離，他開始反思，不只去了解香港的歷史與現況，也將香港融入創作，「我不敢說自己代表香港年輕的一代，但至少代表一部分的香港人。」小說最後，洪昊賢為主角留下一個未知的結局，「他是一個消失了也沒人知道的無名小卒，所以我希望用一個有點魔幻的方式呈現。」

26歲的張今兒以〈玫瑰彌撒〉獲獎，來自上海的她打扮入時，穿著一身黑旗袍領獎。這次是她第一次完整寫完小說，參加文學獎，「我是時尚博主，有時也會寫一些自己的生活和創作，卻覺得虛無。投稿前想了很久，到處找適合的地方寫作，筆電開了又關，最後卻是收件截止當天下午三點，坐在肯德基，一鼓作氣寫到截止前幾分鐘才送出稿子。這次得獎對我來說是很大的信心鼓勵。」

小說中描述一位懷才不遇的導演以及他的繆思「馮法法」在紐約的夜晚。張今兒表示，對白天的人來說，夜晚猶如被棄置，「雖然夜裡發生的一切都是真的，但總會被其他人當成沒有意義的事物。」去年她在紐約住了幾個月，「在紐約時，我刻意在晚上出沒，做很多沒意義的事，彷彿過著雙重生活。」這段生活經驗也成為小說裡的橋段。

(中時 )