第二屆「愛之日常音樂節」1日第二場，由李壽全領軍郭蘅祈（郭子）、伍思凱、彭佳慧、江美琪等人開唱；相隔8年在台公開演出的伍思凱，壓軸送上〈愛要怎麼說〉等歌，而原定參與的陶晶瑩（陶子），今一早疑因食物中毒，腹痛且狂吐不止，只好忍痛取消出席。

黃韻玲（左）今與兒子同台演出。（盧禕祺攝）

郭子和黃韻玲原計劃幫陶子伴舞，兩人今晚替陶子代打獻唱，郭子說：「她不知道喝了什麼東西，只能說人生無常。」黃韻玲幽默回：「應該是你去她家放了什麼給她吃，今天等著（多唱幾首）。」郭子接著搞笑說：「只能說機會永遠留給準備好的人！我怎麼把這件事講得這麼歡樂，其實真的很擔心，她還在吊點滴。」

黃韻玲（左）今與兒子同台演出。（盧禕祺攝）

黃韻玲的20歲兒子沈裕紘（Arthur）此次擔任吉他手，是Arthur首次吉他伴奏處男秀，黃韻玲說：「我跟郭子說給他一個機會讓他磨練一下，反正自己人不用費用！Arthur為了這個演唱會都每天練習到晚上3、4點才睡，真的滿認真的。」而首次參與的彭佳慧，今晚一連演唱〈相見恨晚〉及〈大齡女子〉等經典歌曲，現場頓時成了大型KTV。

(中時 )