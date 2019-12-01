長年從事紀錄片拍攝，紀錄片導演陳榮顯以〈一部紀錄片的完成〉奪得第40屆「旺旺．時報文學獎」散文組首獎。以自己認識了15年，曾被關在綠島的政治犯M為主角，相較於紀錄片，陳榮顯認為以文學的形式，更能把自己對此人的想像與感受刻畫其中。

「寫完後給一些愛好文學的朋友看，大家都是先驚訝於這樣的題材能夠作為散文寫嗎？」陳榮顯與M相識多年，曾陸續在4部不同的紀錄片中拍攝M，「他和其他很多白色恐怖受難者不同，他從不滿口抱怨，卻特別感性、文學性，常會說出很棒的句子或很文學的情節。」

陳榮顯文中段描寫M出獄當天，一路從綠島到台東都沒落淚，直到在去高雄的計程車上，卻因為經過鐵軌而掉淚，陳榮顯表示自己當時確實和M討論了各種掉淚的原因，種種的討論場景彷彿讓人置身在40年前的現場，有著奇妙的氛圍讓他懷念不已，在紀錄片中，陳榮顯多半只能冷靜地以鏡頭形式看M，在文學裡卻能留下更多訪談時的吉光片羽，以及自己對M的情感。

「到現在，我們好像還是會感覺隨時能召喚他在身邊，他的習慣用語『東西怎麼那麼的好吃』、『真的難得唷！』我們還會故意掛在嘴上。」陳榮顯以紀錄片，以文學記憶M，未來也正構思將M的故事改編為舞台劇。

(旺報 )