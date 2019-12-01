吳克群近來推出《你說我聽著呢》社會影音小說，日前在YouTube釋出最新影片《追星不是單向戀愛》，搭配新歌〈我不要一個人在樓道裡唱歌〉，引起熱論，他邀來8位分別支持不同偶像的鐵粉，包括吳克群的粉絲在內，一同分享對偶想的崇拜、因追星被的誤解、最難忘的回憶等。

吳克群自嘲鮮少有追星經驗，高中時在唱片行參加過梁詠琪簽名會，還有赴東京看酷玩樂團演唱會，是他唯二的追星經驗。而他在拍攝時，沒把自己當主持人，而是與來賓像朋友間聊天訪談，聽聞有些粉絲會因追偶像，找回到單純喜歡一個人的熱情，來度過了憂鬱症、面對考試的壓力，甚至讓一位家庭主婦找回對生活的熱忱，讓吳克群相當動容。

而他向來很疼愛粉絲，很感謝有些歌迷從念書時，喜歡、支持他至今，「陪伴我度過很多高高低低，今年生日沒有為自己過，我抽選了10個忠實粉絲，我今年在他們家附近做了公車站牌，讓他們驚喜、經過時可以看到，讓他們知道自己偶像沒有忘記他們、從來沒有，感激他們陪伴了我10多年。」

此外，吳克群近期常在臉書分享「180秒挑戰」運動，希望大家不用每天大量運動也能動起來，隨時隨地動起來，他現在做很多臀部、腿部、核心運動等，熱愛打籃球的他，雖工作滿檔，仍盡量維持一周打一次籃球，讓心情放鬆愉快，「一群男生朋友在一起很像智障、很像回到學生生涯，白癡傻傻的，是工作最好調劑。」

被問及是否會揪女友陳語安運動？他表示，「不管跟誰都會一起出去運動，喜歡大家一起運動的感覺。」並透露女友有經營YUYU運動品牌、KlassiC眼鏡等，他也經營潮牌「DEBRAND」，2人擁有許多共同愛好。

(中時 )