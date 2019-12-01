呂思緯（鼓鼓）1日在西門町舉辦新專輯《蟲洞》簽唱會，他昨天在活動上，遇到師兄五月天，順勢送上新專輯，五月天的阿信也替鼓鼓宣傳，在IG發多則限時動態，鼓鼓感謝：「想跟信哥說辛苦了，覺得很抱歉。」對於阿信怎麼會發那麼多則？鼓鼓笑表示：「因他有跟我講一直錯字，我跟他講信哥你要多休息，還要麻煩你幫我宣傳，我真的是給你跪了。」

他在臉書秀出與五月天在後台合照，鼓鼓在照片中坐在最前面，五月天則是在分別坐在後面，拿著鼓鼓的新專輯力挺，鼓鼓說：「照片就是信哥1秒的idea，你坐這坐這，ok拍完了。」鼓鼓透露很久沒碰到師兄了，每位師兄都給他不一樣的幫助，「怪獸哥在錄音室，打鼓認識的，他跟我說你應該要多打鼓，怎麼只跳舞不打鼓，所以這張專輯鼓大部分都我自己打的。」他談到瑪莎對於新專輯，有給建議、愛的叮嚀等，他直呼：「很受用。」

而鼓鼓時隔3年辦簽唱會，他感動地說：「回到簽唱會同一個場地，感覺不太一樣，謝謝大家長途跋涉前來，今天太陽很大，大家辛苦了。」他現場熱唱新歌〈跪了〉、〈樂高〉、〈超機車〉等，粉絲一起大合唱，鼓鼓特地準備紅「鼓」粿分送歌迷。

(中時 )