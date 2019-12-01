王子維在印度西德莫迪國際羽球賽打出精采好球，連主播都驚奇。(嵌入自BWF官方臉書)

總獎金15萬美元(約462萬台幣)的BWF世界羽聯超級300西德莫迪國際羽球賽，寶島「羽球王子」王子維一路過關斬將，於男單決賽以21比15、21比17解決印度選手S.維爾瑪（Sourabh Verma），拿下睽違約3年的冠軍。

王子維是2017年台北世大運男單金牌，上一次在BWF巡迴賽奪冠是2016年10月荷蘭公開賽，2017年是他個人生涯狀態最好的一年，除了世大運摘金，也在德國公開賽、中華台北羽球公開賽及紐西蘭公開賽挺進到決賽，可惜都鎩羽而歸，其中兩次敗給同胞好手周天成。

2018年賽季王子維因為腰傷影響表現，今年球季再次尋求突破，之前最好名次就是4強，直到個人本季最後一站賽事才又一次問鼎冠軍，並用勝利畫下完美句點。

第1局王子維和對手都有領先過，王子維在14比12領先時連搶3分掌握氣勢，率先取得5個局末點並成功拿下；第2局王子維以11比8優勢進入技術暫停，回到場上被S.維爾瑪追近比數甚至面臨落後，但他挺過危機，總算在脖子掛上等了3年的金牌。

(中時 )