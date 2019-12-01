大陸新疆龜茲研究院今天表示，新疆庫車大峽谷最近發現飛天浮雕壁畫，這也是庫車境內首次發現「飛天」造型的浮雕壁畫。

浮雕壁畫位於庫車天山神秘大峽谷蓋世谷景點內，離景點出口不到300米的崖壁上。據景區負責人表示，「飛天」浮雕在岩壁上，長期以來一直未被發現，由於今年雨水多，岩壁出現坍塌才露出了飛天浮雕畫面。

(旺報 )