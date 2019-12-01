新疆庫車峽谷首次發現「飛天」浮雕壁畫 21:082019/12/01 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新疆庫車峽谷首次發現「飛天」浮雕壁畫。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸新疆龜茲研究院今天表示，新疆庫車大峽谷最近發現飛天浮雕壁畫，這也是庫車境內首次發現「飛天」造型的浮雕壁畫。 浮雕壁畫位於庫車天山神秘大峽谷蓋世谷景點內，離景點出口不到300米的崖壁上。據景區負責人表示，「飛天」浮雕在岩壁上，長期以來一直未被發現，由於今年雨水多，岩壁出現坍塌才露出了飛天浮雕畫面。 (旺報 ) #浮雕 #發現 #壁畫 #新疆 #岩壁 也許您會感興趣 推薦閱讀 矮星系身世之謎 陸可望改寫 04:092019/11/27 話題觀察 美國務卿：陸嚴重侵犯新疆維吾爾族人權 08:232019/11/27 國際 打架受傷 護林員搶救四川雪豹 10:122019/11/27 兩岸 佟麗婭抹胸裙秀天鵝頸！性感現身超驚艷 15:512019/11/28 時尚 分利！美批陸天網監控新疆 自家大廠卻參一腳 07:002019/11/28 國際 陸天文學家利用LAMOST發現迄今最大的恒星級黑洞 10:422019/11/28 科技 小客車山區停車未熄火 員警機警挽救一命 17:532019/11/28 社會 「海帶男」李宰旭愛「聞香」海外宣傳首站獻台妹 19:402019/11/28 娛樂 星動時課 全台首創國小天文課程 01:132019/11/29 地方新聞 就要給北京難堪！美學者呼籲抵制北京冬奧 07:002019/12/01 國際 兩岸熱門新聞 香港選後首週末 再爆發警民衝突 - 兩岸 新疆庫車峽谷首次發現「飛天」浮雕壁畫 - 兩岸 - 旺報 陸密集下餃子 造船廠艦滿為患 - 焦點新聞 - 旺報 反送中致旅客銳減 港航傳遭斷油危機 - 兩岸 美稱被東風-41盯上 陸：關你啥事？ - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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