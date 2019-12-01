時報文學獎伴文人走過四十年，在今日的頒獎典禮上，不少歷屆得主也一同共襄盛舉，包括了第一屆小說獎得主詹明儒、第四屆小說獎優選得主蘇進強、第八屆科幻小說獎得主葉言都、第十屆新詩首獎李瘦蝶、第十九屆報導文學評審獎得主楊樹清、第二十二屆短篇小說評審獎得主吳鈞堯。

詹明儒回憶，得獎時年僅25歲，投稿的原因也相當偶然，「哥哥跟我說，有個新的文學獎比賽，第一名有十萬元的獎金，我聽了想說投投看，秉著初生之犢不畏虎的精神，也沒請教別人到底要怎麼寫，在二十天寫完小說後就投稿。」開心的笑說「沒想到就這樣不小心得了個獎，我現在還有在寫作，回想這段際遇是非常有意義的。」

詹明儒表示，在多年來也陸續獲得不少文學獎項，回想起時報文學獎當時給予他的肯定，仍感到相當快樂，「我希望時報文學獎能夠『有始無終』，但不要誤會成別的意思，而是我希望時報文學獎要一直、一直辦下去，沒有最後一屆。」

蘇進強則說，在軍中服役時，文壇認識的朋友不多，在不到三十歲的年紀便投稿時報文學獎，可說是「一個文青闖蕩文學森林」，「記憶深刻的是當時鄉土文學論戰後沒多久，我便以描述台灣農村社會轉型為工業社會的作品獲獎，這體現了時報文學獎的公平性，是個公平的文學擂台，能夠在文壇展露頭角的也多是時報文學獎起家，後來我多次於人間副刊發表小說，也像是拿到了作家的『身分證』一樣。如今看到老中青三代同在頒獎典禮，也可讓大家知道文學不分年齡，期待大家一起來寫，年齡不是問題。」

葉言都分享，時報文學獎當年將科幻作品列為獎項之一，對此他感到相當肯定，因科幻文學領域終於得到它應有的重視，「在這之前，科幻文學似乎不是主流的文學，時報文學獎成了先行者，將文學領域擴張，我非常樂見。在頒獎典禮上看到有這麼多的新人始終願意投身到文學創作，也讓我很感動，代表文學的星火能夠不斷地被傳遞下去。」

楊樹清表示，除了第19屆以外，自己在第22屆也喜獲報導文學獎的肯定，「我很感謝時報文學獎，在參加第19屆之後，我也得到許多不同的文學獎項，更包括了金鼎獎，時報文學獎當年的肯定，成了鼓舞我、帶動我日後創作的動力，我對時報文學獎充滿了感恩。這個世代被大家稱作『文學已死』，但我其實並不這麼想，看到這麼多人還在努力的書寫，我覺得很令人開心。」

吳鈞堯笑稱，自己首度來到時報文學獎頒獎典禮時，共入圍五位作家、當日頒獎三位，他便是落選的其中之一，但隔了兩年捲土重來，終獲時報文學獎的肯定，讓他別有一番體悟，「我覺得文學的敵人一向是自己，五個選三個像是在跟別人競賽，但其實是在挑戰自己，文學不會有挫敗的那一天，挫敗的是人心，關鍵是要如何克服這種得失心。我的前半生都在追求人對我的認同，但自己對自己的肯定是不一樣的，期待每一位參賽者都能經由這次的經驗，更加成長茁壯。」

(中時 )