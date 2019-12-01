日本希望將他們最大的軍艦-出雲級直升級母艦(Izumo-class)，改成可起降F-35B垂直起降戰機(V/STOL)，已不算新聞，但是，他們是否會更具野心，將出雲級改成正規航空母艦嗎?最近出社群媒體上出現了一張來自通用原子公司(General Atomics)的出雲級概念圖，引發了這樣的討論。

防衛部落格(defence-blog)報導，滿載排水量26,000噸的出雲級，於2015年3月在日本海上自衛隊（JMSDF）服役，它是海上自衛隊的第2代直升機母艦，比前一代的日向級(滿載排水量19,000噸)要大出1/3，成為戰後日本最大的作戰艦。

出雲級具備多種用途，包括反潛作戰、指揮與控制行動、人道主義援助和救災行動等，目前同級艦有兩艘，分別是出雲號(DDH-183)與加賀號(DDH-184)。

日本海上自衛隊有意改裝出雲級的結構強度與甲板的耐燃程度，好收容F-35B這樣的垂直起降戰機，只要完成這樣的改裝，出雲級就與美國海軍陸戰隊的美洲級突擊登陸艦相當類似了，都具有起降戰機的能力，也就是一種航空母艦。

然而，出雲級可能還不只如此，一張與通用原子公司(General Atomics)有關的圖片，似乎表示通用原子正在推銷另一種更徹底的改裝方案，包括改造成斜向甲板、攔阻索系統，以及2具電磁彈射器，使出雲級成為具有發射和回收艦載飛機的航空母艦。。

通用原子公司的計畫想像圖，將出雲級改造成具有斜向甲板、電磁彈射器的正規航空母艦。(圖/defence-blog)

通用原子是一家美國能源和國防公司，總部位於加利福尼亞州聖地亞哥，專門研究和技術開發，他們近年的主力開發項目包括電磁軌道砲和電磁彈射器，這兩個技術在原理上完全相同。另外他們也支持核分裂和核融合的物理學研究。

通用原子的電磁彈射器，正安裝在美國海軍福特號航空母艦（CVN-78,USS Gerald R. Ford），與蒸氣彈射器相比，電磁彈射器的效率更高、更小、更輕，並且更易於控制。據通用原子的說法，電磁彈射器所佔用的空間與重量也更小，這恴味著可以安裝在較小的航艦身上。

假如出雲級真的安裝電子彈射器，那麼它有可能具備起降F-35C艦載戰鬥機的能力，F-35C是專門供應給美式航空母艦的艦載戰鬥機，因此它的產量最少，價格也最貴。英國皇家海軍原本在思考要購買F-35B ?或是F-35C做為伊莉莎白女王號航空母艦的戰機，最終英國選擇的是F-35B，使得F-35C仍然沒有外銷的機會。

F-35C有什麼好處呢?它有三種F-35變體中，最大的內部燃料容量(因為機翼大)。F-35C攜帶近2萬磅的內部燃料，與其航程更長，續航時間更久，而且不像F-35B那樣，機身中間被導風扇給佔據，載彈量與F-35A相同。

(中時電子報)