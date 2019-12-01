新豐鄉橋面彩繪，有新豐國中、忠孝國中學生以及新豐鄉青年服務協會、代表共同參與。（余冠宏提供／莊旻靜新竹傳真）

新豐鄉橋面彩繪，有新豐國中、忠孝國中學生以及新豐鄉青年服務協會、代表共同參與。（余冠宏提供／莊旻靜新竹傳真）

新豐鄉橋面彩繪，有新豐國中、忠孝國中學生以及新豐鄉青年服務協會、代表共同參與。（余冠宏提供／莊旻靜新竹傳真）

新豐鄉民代表余冠宏近日與新豐鄉青年服務協會、新豐國中、忠孝國中，共同辦理愛鄉環境教育，與師生一起彩繪橋面，兩校家長會長、村長等地方人士也一同參與。

余冠宏表示，此次活動也仰賴新竹縣長楊文科、議會議長張鎮榮、鄉長許秋澤等人支持，學生透過公共藝術行動，以身體力行方式愛家鄉，也特別感謝忠孝國中校長周武昌、新豐國中校長張明智的協助，讓彩繪行動更有意義。

學生也透過討論，並花時間實地彩繪，付諸行動讓橋樑更漂亮，將教育付諸於生活中。此次活動包含村長劉錦嫦、李兆恩，協會會長陳全順共同參與。

(中時 )