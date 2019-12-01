新豐鄉橋面彩繪 國中生、社區共同參與 21:022019/12/01 中時 莊旻靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新豐鄉橋面彩繪，有新豐國中、忠孝國中學生以及新豐鄉青年服務協會、代表共同參與。（余冠宏提供／莊旻靜新竹傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新豐鄉橋面彩繪，有新豐國中、忠孝國中學生以及新豐鄉青年服務協會、代表共同參與。（余冠宏提供／莊旻靜新竹傳真） 新豐鄉橋面彩繪，有新豐國中、忠孝國中學生以及新豐鄉青年服務協會、代表共同參與。（余冠宏提供／莊旻靜新竹傳真） 新豐鄉橋面彩繪，有新豐國中、忠孝國中學生以及新豐鄉青年服務協會、代表共同參與。（余冠宏提供／莊旻靜新竹傳真） 新豐鄉民代表余冠宏近日與新豐鄉青年服務協會、新豐國中、忠孝國中，共同辦理愛鄉環境教育，與師生一起彩繪橋面，兩校家長會長、村長等地方人士也一同參與。 余冠宏表示，此次活動也仰賴新竹縣長楊文科、議會議長張鎮榮、鄉長許秋澤等人支持，學生透過公共藝術行動，以身體力行方式愛家鄉，也特別感謝忠孝國中校長周武昌、新豐國中校長張明智的協助，讓彩繪行動更有意義。 學生也透過討論，並花時間實地彩繪，付諸行動讓橋樑更漂亮，將教育付諸於生活中。此次活動包含村長劉錦嫦、李兆恩，協會會長陳全順共同參與。 (中時 ) #國中 #彩繪 #新豐鄉 #參與 #新豐國中 #新竹縣 #橋面 #忠孝國中 也許您會感興趣 推薦閱讀 新竹縣公告12家違法幼兒園名單 常見超收 13:122019/11/27 生活 缺最後一哩路 桃園、新竹濱海自行車道難連接 18:462019/11/27 生活 竹縣私幼遭檢舉 25教保員僅10具資格 18:462019/11/27 生活 來看鹹菜怎麼做 竹縣石光國中開箱照 21:572019/11/27 生活 連結新豐新屋自行車道 地方會勘 04:102019/11/28 地方新聞 新竹縣「鼓動茶香在關西」周末熱鬧登場 15:032019/11/28 生活 重1.8斤地瓜 奪首屆竹縣甘藷王 04:102019/11/29 地方新聞 千人洗愛玉 專家教你怎麼選 13:222019/11/30 生活 竹科氣質美女開個展 結合科技來互動 17:422019/11/30 生活 地景也能吃？竹縣2校發揮巧思獲藝術教育貢獻獎 16:202019/12/01 生活 生活熱門新聞 首波大陸冷氣團報到 氣象局曝極凍時間 - 生活 國師開口！明年3星座事業運旺翻 - 生活 搶到好市多限定夯貨 他開箱「大尾鮭魚」萬眾驚呆 - 生活 喪屍湧好市多！孩子搶無特價品 一看前面推車哭了 - 生活 12生肖本周運勢 鼠、豬、羊事業財運夯 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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