香港各區今日共有3起遊行，其中位於九龍的尖沙咀的「毋忘初心大遊行」爆發警民衝突，警察在尖沙咀科學館道發射多枚煙霧彈；另警察還進入地鐵尖東站，向站內市民噴人胡椒噴霧，有名女子因向警察喊稱不要使用胡椒噴霧，而遭壓制地上。

晚間6時，有數百名示威者在梳士巴利道近帝國中心一帶，投擲多枚煙霧餅，造成現場群眾恐慌，場面相當危險，警方表示，將使用最低所需武力，包括施放催淚煙，以停止違法行為。晚間7時，香港社群網站「連登」，有網友宣稱警方在下午4時強制結束遊行時，一共有38萬人參與遊行。

晚間七7時40分，紅磡黃埔花園有警民對峙將近1小時，有示威者向警察丟擲磚頭，警方以催淚彈回擊，過程中警方多次舉旗警告，並至少制服1名男子。

截至晚間8時30分，黃埔地區由於示威者堵路、警察施放催淚彈，地鐵站已宣布關閉，九龍也有兩線公車宣布停駛。其他兩起遊行分別為「感謝川普簽署香港人權民主法案遊行」以及「孩子不要催淚彈」集會，兩者皆和平落幕，其中前者參與人數達6000人。

(中時 )