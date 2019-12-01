鄧紫棋推新單曲〈句號〉MV，獲得好評，她分享在拍攝前一天，MV導演邱柏昶親自下廚，煮了一鍋台式滷肉，香味四溢，鄧紫棋忍不住食指大動，盛了一大碗滷肉飯，直呼：「有台灣的味道。」下一秒又恢復理智、懺悔說：「隔天要拍MV、食量應克制，不應該吃那麼多。」

而她日前與團隊到墾丁拍攝MV，視野遼闊，鄧紫棋表示多年前看電影《海角七號》知道墾丁的自然景觀聞名遐邇，如今親自看到海岸美景，她讚嘆：「沒有辦法形容它的美。」

此外，鄧紫棋先前在錄製〈句號〉時，從洛杉磯飛抵香港，就直奔錄音間，一口氣錄到晚上10點多收工，她笑說：「其實沒有太久，就15個小時而已，那也沒多辛苦，我在抱怨什麼？」並大方率拍攝團隊參觀她的錄音間，透露習慣把錄音室燈光調得很暗，特別愛小型錄音室，因為在小空間內，可沉醉在自己的世界。至於錄音前，她不能吃太飽，堅持要吃一點澱粉才有體力，但不要喝奶或果汁類的飲料。

(中時 )