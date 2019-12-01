一張高以翔於今年7月時，用P圖軟體將自己化上「老妝」道晚安的照片，讓許多粉絲現在看到時都哭了。(圖/摘自高以翔IG)

上月27日凌晨於浙江衛視真人秀《追我吧》錄影途中意外猝死，享年35歲讓許多人感到相當不捨。近日許多粉絲難過瀏覽高以翔的社群媒體，想要再次懷念他一下，有許多人就發現了一張他今年7月時，用P圖軟體將自己化上「老妝」的照片，不禁心碎留言「可惜我們再也沒機會看到你變老了」。

高以翔遺體2日將由中國東方航空班機從上海浦東機場運送返台，預計下午飛抵桃園機場，靈堂則會設在一殯附近的金寶軒。目前高以翔遺體存放的杭州殯儀館，湧入大量各地粉絲，他們帶著上百束鮮花弔唁高以翔，欲徹夜守候、淚送高以翔最後一晚。

更有不捨的粉絲們紛紛回顧高以翔的社群媒體，其中一張照片更是讓大家心碎了！一張高以翔今年7月時，用P圖軟體將自己化上「老妝」的照片，讓許多人看了紛紛難過留言，直呼「看不到了，再也看不到了」、「你就停留在這時間，再也不變老了」、「看到這條哭了，我們多想看你變老的樣子」、「我們沒辦法看到你變老了，瞬間淚目」、「永遠35歲」、「要在那邊好好的，我們會永遠想念你」。

(中時電子報)