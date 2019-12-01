作家苦苓。（中時資料照片）

國民黨總統參選人韓國瑜被拍到在高雄岡山造勢，全場5千張椅子，先收掉了一半，群眾還坐不到一半，作家苦苓爆背後原因，因韓粉抵制「郭家軍」黃韻涵，才會造成現場如此冷清，大家不能輕敵。

苦苓認為，韓不是因為自知必敗，早已經不主動造勢了嗎（能不花錢就不要花錢）？但有到這樣潰敗的地步嗎？其實這是「郭家軍」、高雄市立委參選人黃韻涵和韓國瑜聯合競選總部的成立大會。

苦苓指出，黃韻涵雖然有媽媽(副議長陸淑美)的加持，之前迫不及待找了鴻海創辦人郭台銘來站台，引發韓粉極度不滿，所以這次雖然回頭找韓國瑜一起造勢，韓粉卻堅持「韓郭不兩立」而串連抵制，故意不來黃韻涵的場子，要給她一個教訓，才會造成如此「淒慘」的狀況。

苦苓表示，真相大白後，英粉不要高興得太早。因為韓國瑜的選情是很慘，但還沒有那麼慘，大家不能輕敵、不能鬆懈。

網友回應說：「綠營真的不能大意輕敵。」、「剛剛路上看到3個背韓大旗的本省阿伯，十分擔心...。」、「『爛船也有三斤釘』，韓國瑜再差，恐怕也是還有4、5百萬票，不可不慎，票票入匭，風雨無阻才是真的！」

(中時電子報)