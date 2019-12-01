上一季富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第4國立體育大學，108學年新賽季預賽打來有點顛簸，今天靠著大四隊長關達祐於比賽終了前8秒的擦板三分球，52比51氣走台灣藝術大學，揮別2連敗噩夢。

關達祐本戰投進全隊最高的22分，也是隊上今天得分唯一上到雙位數的球員，談到自己關鍵的三分球，他坦言：「投進去很爽！不過其實出手感覺歪了，本來以為不會進，沒想到打板之後破網得分，可能之後也來練練擦板三分球吧！」

關達祐補充，印象這應該是自己生涯頭一遭砍進攸關比賽勝負的三分球，而這一球原本裁判認為踩到線給兩分，雙方51比51戰成平手，隨後觀看重播畫面判定是三分球，也讓國體大超前1分，關達祐老神在在地說：「當時我想說都沒差，頂多打延長賽，不過能夠變成三分也很棒。」

國體大教頭桑茂森認為，球隊投籃練習並不少，但球員現在的心態是拿到球卻沒勇氣投籃、只想切入，只是10次切入往往有8次失誤，就算有2次成功，上籃時也落空，真的很無奈，關達祐補充：「因為前幾場命中率不高，也讓大家覺得我們不會投籃，但透過今天這一戰慢慢找回自信，希望可以延續今天的手感，後面比賽更順利。」

(中時 )