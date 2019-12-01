獲第40屆「旺旺．時報文學獎」新詩組首獎，旅居海外多年的作者宇秀直言，在自己大學正汲取各美學經驗的年代，便開始接觸台灣的詩，「當時就感覺台灣的詩在美學上比同時期大陸以宣傳為主旋律的詩歌高出很多，也特別合於自己心意。」

以台灣的詩作為自己成長背景的養份，宇秀對於洛夫、瘂弦，余光中等台灣詩人如數家珍，「近日甫過世的流沙河先生，80年代率先向大陸介紹了台灣詩人及詩作。」移民20年，宇秀在海外更有機會直接與洛夫、瘂弦交流，過去宇秀的一些作品集如《一個上海女人的下午茶》等，也獲前輩詩人贈推薦序。她直言：「中國百年新詩傳統，在49年後已轉道台灣，在我看來這一支流發展並延續了中國詩歌傳統。」

以〈下午有這樣一件旗袍〉獲本屆「旺旺．時報文學獎」新詩組首獎，宇秀表示「詩既是日常的累積，也是偶然得之」她回億此詩創作當下「一個夏日的日常午後，女兒正在練琴，天很藍，讓人想到了很多事，從自己想開始做瑜珈，到自己和媽媽的旗袍…..像電影場景般在眼前」。

「阿茲海默盜走了她所有記憶」在宇秀的詩中透出自己對生命短暫，對時間飛逝的感嘆。新詩組評審之一的唐捐表示，此詩除了以尋常的語彙卻經營出獨特的語言風格，另有故事性作為基礎的舖墊而骨肉完整，宇秀自言在此詩中，故事的線索有自己、年輕的媽媽、年老的媽媽等不同時空的對象，整體而言都是訴說有限時間中努力的生命姿態。

(旺報 )