在綠營鐵板一塊的屏東，難得出現旗海飄揚的壯觀景象。（林和生攝）

國民黨總統參選人韓國瑜（中）見台下滿滿人潮，開口第一句話就是感動。（林和生攝）

民進黨護國保台巡迴造勢首日從屏東出發，相隔一天，國民黨1日選在屏東市慈鳳宮前舉辦總統立委聯合競選總部成立大會，直搗蔡英文總統故鄉，藍營總統參選人韓國瑜壓軸出場，短短200公尺的永福路湧入近3萬人，把現場擠得水洩不通、展現超高人氣。

現場包括立委參選人葉壽山、周佳琪及章正輝到場，縣內民代也幾乎全員到齊，另有前台中市長胡志強、台南市議員謝龍介、高雄市副市長李四川南下助選，營造藍營團結氣勢。地方民代感動地說，在這綠營鐵板一塊的縣市，現場數萬人潮，沒有一輛遊覽車在旁，證明他們都是自願到場、完全沒有動員，在過去這場面根本很難看到。

韓國瑜上台時感動地說，45天前啟動全台傾聽之旅，就是從屏東最南端的鵝鑾鼻出發，如今旅程結束又回到這裡，滿滿感動。

他分享路途中聽到民眾心聲，有民宿業者在民進黨執政這3年來，3間民宿全都歇業，遊覽車業者原本128輛車賣到僅剩1輛，甚至飯店業者投入大筆資金蓋好的旅館卻不敢營業，因為完全沒有人潮，「大夥唯一的心聲就是在等一個人」，台下隨即大喊「韓國瑜」。

韓對著台下民眾語氣激動地說，他在媽祖廟前發誓，若得到屏東鄉親支持，明年1月11日能當選總統、國會過半，國民黨一定苦民所苦、認真打拚，為著這塊土地上2300萬人而努力。

(中時 )