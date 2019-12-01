部分媒體查詢國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴在擔任雲林縣議員時的質詢文字紀錄之後，報導李日貴聲稱韓國瑜是「看他大賺二個月，所以要選立委」，韓辦顧問鄭照新則認為李日貴的原意遭到扭曲，若看完前後文，李是想表達他根本沒賺錢，韓才去選立委。

鄭照新還原當時的前後文，李日貴先說，「雲林縣的砂石場，只有我李日貴合法」，外面謠傳「我三個月賺了六億元」是假的，「一萬部車子來買也只能賣兩千米」，沒那麼好賺。

李日貴當時也有說，當時的雲林縣廖泉裕縣長和張榮味議長，只是去勘查一次，就被謠傳要設砂石場，為了避嫌不敢再去。然後才是「我那個外省女婿看我賺了兩個月也知道（沒那麼好賺），所以要選立委（執行人員才能處理事情）。」

時代力量立委黃國昌在臉書引用相關新聞發出批評，鄭照新就批評，黃國昌臉書又跟著錯新聞斷章取義，專業的老師，不會那麼沒有解讀文字力吧？是只跟著假新聞，沒有看原件嗎？

(中時 )